メキシコで高い人気を誇るキャラクター「Dr.Simi」が、日本初の期間限定POPUPストア「Dr.Simi TOKYO」を渋谷にオープンした。13日にはSHIBUYA109渋谷店店頭イベントスペースでグランドオープンイベントが行われ、熊本県営業部長兼しあわせ部長のくまモンも駆けつけた。両キャラクターによるダンス共演が披露され、会場は大きな盛り上がりを見せた。【写真多数】渋谷熱狂！コラボダンスを披露したくまモン＆Dr.Simiイベントには