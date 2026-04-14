11歳の男子児童が行方不明になっている京都府南丹市で13日夕方、子どもとみられる遺体が見つかりました。捜査の最新情報を南丹警察署から酒井麻衣記者に伝えてもらいます。のべ1000人を投入して安達さんを捜索する中で見つかった遺体について、現在は死因の特定と身元の確認作業が進められていますが、遺体の特徴や発見当時の状況が分かってきました。警察によりますと、遺体は小柄で、濃紺のフリースにベージュ色のズボンを着用し