１４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１３７４円６２銭（２・４３％）高の５万７８７７円３９銭だった。２営業日ぶりに上昇した。前日の米株式市場で、米国とイランの戦闘終結に向けた協議が続いていると伝わり、緊張緩和への期待からハイテク株を中心に値上がりした。この流れを受けた東京市場でも、日経平均への影響度が大きい半導体関連株に買い注文が集まった。半導体検査装置のアドバンテ