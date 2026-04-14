「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が試合後に自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。ゲーム中の自虐投稿を自らアップした。初回に右肩甲骨付近に死球を受け、思わず絶叫した大谷。六回の第４打席ではメッツバッテリーの呼吸が合わず、捕手のアルバレスがタイムをかけて前に出てきた瞬間をキンブレルがまったく見ていなかった。モーションに入ると思わず大谷が絶叫して打