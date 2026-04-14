引退記者会見を終え花束を手にする元幕内剣翔。右は追手風親方＝14日、東京・両国国技館大相撲春場所限りで現役引退した元幕内剣翔（34）＝本名安彦剣太郎、東京都出身、追手風部屋＝が14日、東京・両国国技館で記者会見し「この先、本気で相撲を取ることがない。寂しい気持ちが一番」と心境を語った。日本相撲協会に残らず、焼き肉店「桃松苑」の社長に23日付で就任。断髪式は妻祐華さんとの挙式披露宴を行う6月6日に実施する。