京都府南丹市の山林で13日夕方、警察官が身元不明の遺体を見つけ、14日も朝からその周辺で鑑識作業などが続いています。南丹市では3月23日から小学生の安達結希さんが行方不明になっていて、その捜索のなかで遺体が見つかり、死後相当の日数が経っているとみられ、警察は14日午前から司法解剖を行い身元や死因について詳しく調べています。遺体が発見されたのは、安達さんが通う学校から南西およそ2キロの山林で、安達さんの通学か