中国では7月15日に「AI擬人化インタラクションサービス管理暫定弁法」が施行される。AIパートナー・アシスタントや感情的なバーチャルフレンド、高齢者、子供にコンパニオンシップを提供するスマートインタラクション製品は明確な規定を遵守しなければならなくなる。中国新聞網が伝えた。「弁法」が規定している「AI擬人化インタラクションサービス」とは、AI技術を利用し、中華人民共和国内で提供される、自然人の性格特徴や思考