中国の王毅外交部長は4月13日、パキスタンのダール副首相兼外相と電話会談をおこないました。ダール副首相兼外相は、パキスタンがイランと米国の交渉を仲介した経緯について全面的に紹介し、中国の平和促進に向けた努力に感謝するとともに、中国と緊密な意思疎通と協力を図り、地域の平和実現のために積極的な役割を共に果たしたいと表明しました。王外交部長は中国の原則的な立場を改めて表明し、パキスタンが米国とイランの暫定