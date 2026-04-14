中国SNSの微博（ウェイボー）で14日、電気自動車（EV）・車載電池大手の比亜迪（BYD）で起きた火災に関する話題が注目を集めた。中国メディアの梨視頻によると、広東省深セン市坪山区消防救援局は14日、区内にある立体車庫で同日午前2時48分に火災が発生したと発表。火はすでに消し止められ、人的被害はなかったと説明しており、この火災についてあるメディアは「出火場所はBYDの工場内だ」と報じた。一方、BYDはこの件について「1