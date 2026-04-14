誰もが自由に移動できる喜びを！誰もが自由に移動できる喜びを、より身近なものに。ホンダは長年、福祉車両の普及に取り組んできましたが、20年以上前にはさらに一歩踏み込んだ提案を行っていました。そんな革新的なパッケージングを備えたコンセプトカーがありました。その名は「Honda ALMAS CONCEPT（アルマス コンセプト）」です。2004年11月2日から7日まで千葉県の幕張メッセで開催された「第38回東京モーターショー2004