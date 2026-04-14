俳優の風間俊介（42）が主演、相手役として庄司浩平（26）が共演し話題となったテレビ東京の2025年7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムが12日に更新。庄司が演じた田中慶司の誕生日を風間と庄司が祝った。【動画】“相互ハグ”表紙の撮影オフショット動画が公開された風間俊介＆庄司浩平同作の原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こ