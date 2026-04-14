俳優の中村ゆり（44）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。春の食材をふんだんに使った手料理を一挙公開した。【写真多数】「どれもお店レベルで美味しそう」中村ゆりが披露した“春の食材”をふんだんに使った手料理の数々たびたびインスタで自身の手料理を披露し、反響を呼んでいる中村は「春の食材最高 タケノコは友人が掘ってくれました 感謝」とつづり、彩り豊かな和食などがずらりと並ぶ食卓の写真を多数投稿した