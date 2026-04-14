声優の森川智之（59）が14日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優との2ショットを公開した。「東京ディズニーシー25周年『スパークリングジュビリー』プレビューナイトにご招待いただきました」と書き出した森川。「上戸彩ちゃんも一緒に」とつづって2ショットをアップした。ハッシュタグでは「#ズートピア2」と記して、上戸と吹き替えで共演した映画「ズートピア」をアピール。「これからも冒険とイマジネーションの