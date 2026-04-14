俳優の佐藤二朗（56）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。下積み時代に交際を始め、2003年に結婚した妻への感謝を伝えた。番組冒頭で、妻が「ぽかぽか」を毎日視聴していることを明かしていた佐藤。その後、好きな女性の仕草の話題になり、「ホントにおかしそうに、愛想笑いではなく、無理なく笑ってる妻の笑い声が大好きですね」と打ち明けた。これにMCの「ハライチ」澤部佑が「奥様