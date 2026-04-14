障害通算２００勝を挙げるハードル界の名手・西谷誠騎手＝栗東・中内田充正厩舎＝が４月１４日、今月いっぱいで現役を引退する意向を表明した。東京サラブレッドクラブのホームページで発表したもので、すでにＪＲＡに引退届を提出済みという。中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル）で騎乗予定だったレッドファーロ（牡７歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ハーツクライ）が、歩様に違和感