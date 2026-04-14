俳優の高橋一生が１４日、東京・ＴＯＨＯシネマズ六本木で、この日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「リボーン最後のヒーロー」（火曜・後９時）のトークイベントに出席した。映画館でドラマの公開イベントは珍しいことと言い、「こういった形でお会いできるとは思いも寄らなかった。（拍手の大きさに）反応が直に返ってくるのは珍しい。（劇中に登場する）あかり商店街の何か渡したいくらい」と喜びを表現した。同作は新興