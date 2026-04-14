棚の奥にしまわれた一冊は、長いあいだ手に取られない。それでも処分されることなく、引っ越しのたびに運ばれていく。日常から切り離されているはずの記録が、なぜ残り続けるのか。株式会社アスカネットの調査は、その曖昧な存在の輪郭を浮かび上がらせた。同社が2026年4月1日に実施したインターネット調査によると、20〜69歳の男女500人のうち65.8％が卒業アルバムを現在も保管していると回答した。一方で、最後に見た時期に