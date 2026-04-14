【「KING ON TOUR 2026」第1弾】 開催日程： 宮崎市 4月24日～4月26日 佐賀市 5月15日～5月17日 山口市 6月5日～6月7日 ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングのフードトラックが全国各地をめぐる「KING ON TOUR 2026」を4月24日より実施する。第1弾として初上陸となる宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市