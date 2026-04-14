巨人・西舘勇陽投手（２４）が１４日、ジャイアンツ球場の屋外ブルペンで立った捕手を相手に３４球を投じた。最速１５０キロを計測し「感覚はいいですね。ちゃんと良くなっている感じはあります」とコンディション不良からの復活へ前進した。春季キャンプ終了直後にファームへ合流。この日は再調整となってから２度目のブルペンだった。投球時のボールが数値化される測定器、ラプソードを用いて「持ち球はひと通り全部、投げま