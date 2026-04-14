ローソンは4月14日より、「ペヤング 激辛やきそば」とコラボした「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」「激辛ペヤングおにぎり」の2品を、関東甲信越地区の「ローソン」にて販売している。ローソン「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース付き」「激辛ペヤングおにぎり」コラボ商品は、群馬県伊勢崎市に本社を置くまるか食品の「ペヤング 激辛やきそば」の味を再現したオリジナルメニュー。「辛さ俺流焼そば ペヤング激辛ソース