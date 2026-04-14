大相撲春場所後に現役を引退した元幕内・剣翔（追手風）が１４日、東京・両国国技館で引退会見を行った。「寂しい気持ちが一番。もうこの先、本気で相撲を取ることがない。２５年間、小学生からやってきた相撲から離れるということが、まだ信じられない」と心境を語った。幕内在位２０場所。近年は左膝のけがと闘いながらの苦しい土俵が続いていた。「だましだましやってたが、もう限界だった。小学４年生から相撲を始めて、お