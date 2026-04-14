◇イングランド・プレミアリーグマンチェスターＵ１―２リーズ（１３日・オールドトラフォード）リーズの日本代表ＭＦ田中碧が、アウェーのマンチェスターＵ戦に先発出場し、２―１の勝利に貢献した。プレミアリーグでは１６試合ぶりの先発となった田中は、後半２９分までプレー。持ち前の攻撃的なプレーも随所にみせ、ビッグマッチでの強さを発揮した。リーグ戦では７試合連続の出場なし、という苦境から前節のブレンドフォ