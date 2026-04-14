【モデルプレス＝2026/04/14】俳優の高橋一生が14日、都内で開催された「リボーン 〜最後のヒーロー〜」（毎週火曜よる9時〜）先どり！第1話お披露目会＆トークイベントに出席。ドラマ内での好きなシーンを明かした。【写真】高橋一生、4時間におよぶ特殊メイクで“老人”に変貌した姿◆高橋一生、好きなシーンは“階段落ち”本作は、「時代のカリスマ」と称される新興IT企業の社長・根尾光誠（高橋）が、何者かに階段で突き落とさ