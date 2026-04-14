【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの東原亜希が4月13日、自身のInstagramを更新。料理教室で作った豪華料理を公開し、反響が集まっている。【写真】43歳4児の母モデル「盛り付けがお店みたい」料理教室で作った豪華料理◆東原亜希、料理教室で作った豪華料理公開東原は「念願のウーウェンさんのお料理教室」とつづり、料理家ウー・ウェンが主宰するクッキングサロンに参加したことを報告。投稿された写真に鶏肉を焼いたものや