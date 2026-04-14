【モデルプレス＝2026/04/14】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が4月13日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピースでのお花見姿を披露し、話題となっている。【写真】紅白出場K-POP美女「透明感爆発」キャミワンピで夜桜鑑賞コーデ◆aespaカリナ、キャミワンピで夜桜鑑賞カリナは「美しかった」と韓国語でつづり、写真を投稿。紫の生地に花柄があしらわれたキャミソールワンピースに、ざっくりと