【モデルプレス＝2026/04/14】女優の黒木華、野呂佳代、俳優の松下洸平が14日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系の連続ドラマ『銀河の一票』（4月20日スタート、毎週月曜22時 ※初回は15分拡大）の制作発表会見に出席。黒木と野呂がファンの芸人について熱弁する場面があった。【写真】黒木華が「照らしてくれる光」と絶賛した人気女優◆黒木華主演「銀河の一票」政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与