グレーチングが盗まれた市道赤磐市提供 岡山県赤磐市の市道でグレーチングが盗まれていたことが分かりました。 赤磐市によりますと、盗まれたのは、赤磐市今井の市道「多賀今井線」に市が設置した排水溝などを塞ぐための「桝蓋グレーチング（70cm×70cm）」2枚です。 13日午前9時過ぎに住民から通報があり、職員が現地で被害を確認しました。住民の話では、3月15日ごろにはなくなっていたということ