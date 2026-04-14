なぜイランの核開発はダメでイスラエルは許されるのか? ─イラン情勢が緊迫化する中、日本の立ち位置をどう考えますか。 寺島昨年10月、高市早苗首相はトランプ米大統領をノーベル平和賞に推薦すると言いました。あの時、トランプ氏をノーベル平和賞に推薦した人がもう一人いた。それがネタニヤフ氏です。つまり、ネタニヤフ氏と高市氏の2人が力を合わせてトランプ氏をノーベル平和賞に推したとい