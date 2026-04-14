【北欧通貨】ドル安クローナ高継続=スウェーデンクローナ ドルスウェーデンクローナはクローナ高基調が継続。先週停戦合意を受けて9.55クローナ台から9.1730クローナまで下落、その後の戻りは9.35クローナまでおtなり、直近9.18クローナ前後と、ドル安クローナ高圏での動きになっている。 対円では昨日17.30円台まで上昇。その後も高値圏推移。円安一服も