【米国】 生産者物価指数（PPI）（3月）21:30 予想1.2%前回0.7%（前月比) 予想N/A前回3.4%（前年比) 予想0.6%前回0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想N/A前回3.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比) ※予定は変更されることがあります。