【北欧通貨】ドルクローネでもクローネ高、イラン紛争開始前水準超える＝ノルウェークローネ ドルクローネは9.44台を一時付けている。イラン紛争開始直前の9.49を割り込むドル安クローネ高。ドルクローネは紛争後に9.76台までドル高となったが、その後は振幅。欧州有数の産油国でもあり、原油高の好影響期待もあって、3月19日に9.4609を付けた。その後再びのドル高となったが、先