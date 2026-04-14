円安一服でドル円は一時158円台＝東京為替概況 リスク警戒の流れが一服。米国とイランの協議再開期待もあり、昨日の米株式市場がマイナス圏から切り返すと、東京・アジア時間に入っても日経平均を含めて株が今日は大きく反発。株高、ドル安・円高の流れが見られる。ドル円は朝の159.50円近くから午後に159円を割り込む動き。ユーロ円が187.53円から187.09円を付けるなど、クロス円も軒並みの下げとなっている。