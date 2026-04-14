テクニカルポイントポンドドル、上昇トレンドを形成 1.3561一目均衡表・雲（上限） 1.3539ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3518現値 1.3491エンベロープ1%上限（10日間） 1.3454一目均衡表・雲（下限） 1.3442100日移動平均 1.3413200日移動平均 1.335810日移動平均 1.3353一目均衡表・転換線 1.3343一目均衡表・基準線 1.334121日移動平均 1.3224エンベロー