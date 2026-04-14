１４日、サンチェス首相（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京4月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日、中国を公式訪問したスペインのサンチェス首相と北京の人民大会堂で会見した。１４日、サンチェス首相と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）