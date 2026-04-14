１４日、ハーリド皇太子（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京4月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日、訪中したアラブ首長国連邦（UAE）のハーリド・アブダビ皇太子と北京の人民大会堂で会見した。１４日、ハーリド皇太子と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）