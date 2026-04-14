８日、広西チワン族自治区柳州市三江トン族自治県の高友村で木造家屋を建設する人々。（柳州＝新華社配信／龔普康）【新華社南寧4月14日】中国広西チワン族自治区柳州市三江トン族自治県の高友村でこのほど、住民らがボランティアで集まり、伝統的な高床式木造家屋「吊脚木楼」の建設を手伝った。トン族の故郷に伝わる「1軒の家を建てるために近所みんなで助け合う」という素朴な民族の風習がよみがえった。吊脚木楼は、