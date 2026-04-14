東京・国立新美術館にて『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』が15日から7月6日まで開催される。あすのオープンを記念して14日、同会場に英恵さんの孫である、モデル・タレントの森泉（44）・森星（43）姉妹が登場。展覧会への想いや実際に展示を観た感想を語った。【全身ショット】スタイル良すぎ…！ドレス＆パンツスタイルで登場した森姉妹アジア人で初めてパリ・オートクチュール正会員となり、日本のファッションを牽