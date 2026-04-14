14日午後3時34分ごろ、岐阜県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岐阜県飛騨地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岐阜県の高山市と飛騨市です。【各地の震度詳細】■震度2□岐阜県高山市飛騨市■震度1□長野県大町市長野池田町松川村小川