タレントの村重杏奈さんが4月12日、自身のインスタグラムを更新。2か月で3キロのダイエットに成功したことを報告しました。【写真を見る】【 村重杏奈 】ダイエット成功も「誰にも気付かれなくて涙」夏に向けて3キロ減量を報告「アラサーの3キロ凄いんだぞ！」 村重さんは「一応夏に向けて2ヶ月で3キロ落としたんですけど誰にも気付かれなくて涙な村重です」とユーモアを交えて投稿。「アラサーの3キロ凄いんだぞ！泣泣泣