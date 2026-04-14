千葉県市川市のリサイクル会社で14日午前、事務所兼作業場など3棟が全焼する火事がありました。午前11時前、市川市堀之内で「敷地内のゴミやカーペットが燃えていて初期消火ができない」と119番通報がありました。警察などによりますと、リサイクル会社の外にある物置場から出火したとみられ、消防車など8台が出動して火は約1時間後にほぼ消し止められましたが、木造平屋出ての事務所兼作業場と隣接する木造住宅2棟のあわせて3棟が