今月3日に入院のためミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」からの休演を公表していた俳優・タレントの小堺一機さんが、所属事務所の公式サイトを通じて、退院したことを報告しました。【写真を見る】【 小堺一機 】退院を報告自宅で転倒・骨折に伴う左肺気胸「今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開」公式サイトでは「【小堺一機】退院のご報告」と題して「小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたこ