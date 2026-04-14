大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで逮捕された男が「自宅で殺害し夜中に車で運んだ」などと供述していることが分かりました。この事件は先月上旬ごろ、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市元町の無職・姫野忠文容疑者（58）が逮捕・送検されたものです。県内に住む10代後半の女性が行方不明になっていて、捜査の段階で姫野容疑者の関与が浮上。供述などをもとに警察が山の中を捜索したところ、身元不明の遺体