東京証券取引所14日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅反発した。終値は前日比1374円62銭高の5万7877円39銭。米国とイランによる戦闘終結に向けた協議継続への期待から買い注文が膨らんだ。取引時間中には1400円超値上がりし、節目の5万8000円に迫る場面もあった。東証株価指数（TOPIX）は32.26ポイント高の3755.27。出来高は21億5684万株だった。トランプ米大統領がイランとの協議を巡り、イラン側から連絡があ