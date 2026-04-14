「昭和100年」の節目にあたり4月29日の「昭和の日」に、昭和天皇が眠る陵墓で特別な参拝ができることになりました。2026年は昭和元年から満100年の節目にあたり、宮内庁によりますと、今月29日の「昭和の日」の当日に限り、東京・八王子市にある昭和天皇の眠る陵墓では通常閉められている門を一般向けに開放し、「特別拝所」と呼ばれるより近い場所で参拝できるようにするということです。また、参拝時間も通常より1時間延長され、