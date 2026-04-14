Travis Japan吉澤閑也（30）松倉海斗（28）が、13日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。Kis−My−Ft2の二階堂高嗣とのエピソードを語った。STARTO ENTERTAINMENTのライブによく招待されるというMEGUMIは「全部コンセプトが違うというか。全く違うんだな、やりたいエンタメ性みたいなものをすごい感じる」と伝え、「（別のグループと）ご飯食べに行ったり、交流とかは？」と質問した。松倉は「先