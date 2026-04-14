【乃木坂46川粼桜 1st写真集「エチュード」】 4月14日発売 価格：2,855円 撮影／須江隆治 【拡大画像へ】 新潮社は、「乃木坂46川粼桜 1st写真集『エチュード』」を4月14日に発売した。価格は2,855円。造本はA4判でオールカラー176ページ。 本書は、乃木坂46の5期生で、あざと可愛いキャラクターで人気を集めてきた川Ŀ