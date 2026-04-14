１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円１３銭前後と前日午後５時時点に比べ４７銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８７円２１銭前後と同５３銭程度のユーロ高・円安で推移している。 トランプ米大統領が１３日、イランとの停戦協議に関して同国から連絡を受けていると記者団に述べた。イラン情勢を巡る悲観が和らぐなか、米原油先物相場が下落した。外為市場