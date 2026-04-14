UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦が14日に開催され、スペイン・マドリードのエスタディオ・メトロポリターノではアトレティコ・マドリーとバルセロナが対決する。両チームの監督や選手のコメントをUEFA公式サイトが伝えた。8日にカンプ・ノウで行われた第1戦は、アウェーのアトレティコが2-0で勝利。大きなアドバンテージを手にし、本拠地にバルセロナを迎え撃つ。アトレティコのディエゴ・シメオネ監督は「対