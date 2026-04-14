シー・エス・ランバー [東証Ｓ] が4月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比46.3％減の6.4億円に落ち込み、通期計画の11億円に対する進捗率は58.3％にとどまり、5年平均の75.1％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.7％減の4.5億円に減る