アクアライン [東証Ｇ] が4月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結最終損益は7億0700万円の赤字(前の期は3億4600万円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年2月期は500万円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結最終損益は1億9700万円の赤字(前年同期は1億5900万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-8.6％→-35.7％に急悪化した。 株探ニュース